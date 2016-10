Seit zehn Uhr morgens steht Johannes Jenny in seiner Schürze an seinem Stand vor der Migrosbank an der Badstrasse in Baden und rührt mit der grossen Holzkelle im Kochtopf. Unter dem Motto «Nachhaltigkeit in Form von Krähensuppe schlürfen» verteilt der Geschäftsführer von Pro Natura Aargau und FDP-Grossrat das unkonventionelle Menu an Passanten: «Hier, wollen sie etwas Krähensuppe probieren?», fragt Jenny eine Fussgängerin. Diese schaut ungläubig in den dampfenden Topf: «Nein, das glaube ich Ihnen nicht!»