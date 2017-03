Sie sind verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Wer blieb in Ihrer Familie zu Hause?

Ich übernahm diese Aufgabe, weil mein Mann aus beruflichen Gründen für die damalige ABB viel im Ausland tätig war. Als meine Kinder älter wurden, habe ich mich im Dorf politisch engagiert. Da habe ich bemerkt, dass sich Frauen zu wenig für die Politik interessieren.

Weil sie auch in der Politik benachteiligt sind?

Nein. Frauen haben in der Politik dieselben Chancen wie die Männer. Leider interessieren sie sich nicht für politische Themen und stimmen seltener ab. Das ist schade, denn ihre Meinung ist wertvoll.

Die Männer können doch nichts dafür, wenn die Frauen nicht an die Urne gehen.

Ja, das stimmt. Ich wünschte mir, wir könnten die Frauen dazu motivieren, sich vermehrt am politischen Prozess zu beteiligen. Ansonsten wird in der Schweiz immer nur das umgesetzt, was die Männer wollen.

Wenn man von Gleichberechtigung spricht, kommt immer wieder das Thema Militär auf. Soll die Dienstpflicht auf die Frauen ausgeweitet werden?

Ich kenne einige Frauen, die Militärdienst leisten, das ist eine wertvolle Berufserfahrung.

Sie haben meine Frage nicht beantwortet.

Ich bin aus familienpolitischen Überlegungen dagegen. Irgendwer muss sich ja auch noch um die Kinder kümmern, wenn beide Eltern im WK sind. Und überhaupt: Zuerst sollen die Frauen die gleichen Löhne erhalten, bevor man sie ins Militär schickt. Für mich als junge Frau wäre ein Dienst mit Waffen nicht infrage gekommen.

Es gibt den waffenlosen Dienst. Und heutzutage kann man zwischen Militär- oder Zivildienst auswählen.

Trotzdem kommt diese Forderung zu früh. Wenn die Gleichberechtigung erreicht ist, kann man darüber reden. Vielleicht sind die Frauen dann von alleine damit einverstanden.

Ein anderes Thema: Steht dem AKF das «Katholisch» im Namen nicht manchmal im Weg?

Warum meinen Sie?

Weil sich Frauen anderer Glaubensrichtungen ausgeschlossen fühlen könnten.

Der AKF setzt sich für alle Frauen jeglicher Glaubensrichtung ein. Der spirituelle Teil unseres Verbandes liegt mir sehr am Herzen. «Katholisch» ist unsere Identität, ist die Basis für unsere Werte und soll auch für eine offene Kirche stehen. Leider gibt es immer noch Pfarrherren, die nicht gutheissen, dass eine Frau durch den Gottesdienst führt.

Was können Sie dagegen tun?

Wir unterstützen die Frauen in verschiedenen Projekten beim Kampf um die Gleichberechtigung in der Kirche. Wenn man in der Kirche die Gleichstellung erreicht, kann dies als Basis dienen und sich auch in der Gesellschaft durchsetzen.