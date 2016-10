In den Online-Kommentaren zum Tiefgaragen-Brand von Lupfig fragen sich viele Leser: Wie gross die Gefahr ist, die von den verschiedenen Akkus ausgeht? Wie häufig entzündet sich ein Akku überhaupt? In den Haushalten stehen ja mit Laptop, Smartphone, Rasierer, Modellflugzeug und vielen weiteren Gerätschaften jede Menge mögliche Brandquellen herum. Wie häufig entzündet sich ein Akku überhaupt? In den Haushalten stehen mit Laptop, Smartphone, Rasierer, Modellflugzeug und vielen weiteren Gerätschaften jede Menge mögliche Brandquellen herum.

Marcel Held von der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) sagt, dass es keine genaue Statistiken dazu gibt: «Nur ein Akku von 1 bis 10 Millionen weist im Durchschnitt einen Defekt auf. Es kann aber auch mal zu einer Häufung, beispielsweise aktuell im Fall von Samsung, kommen.» Damit spielt er auf die Berichte über brennende Akkus beim Smartphone Galasy Note 7 an, wegen denen der Hersteller die Produktion des Geräts eingestellt hat.

Grosse Energiedichte auf kleinem Raum

Auch gibt es keine genauen Angaben dazu, welche Akku-Typen öfter als andere Defekte aufweisen. Allerdings bestätigt Held eine Einschätzung vom comparis.ch-Digital-Experte Jean-Claude Frick, dass beispielsweise Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus stärker betroffen sind, da hier eine grosse Energiedichte auf einem kleinen Raum gepresst wird. Auch beim Garagenbrand am vergangenen Sonntag in Lupfig AG waren Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) die Brandursache. Durch die grössere Energiedichte seien die Geräte anfälliger für Schäden.

Doch wie kann man einen solchen Akku-Brand verhindern? Marcel Held meint, dass grundsätzlich nichts passieren sollte. Er selbst lade aber seine elektronischen Geräte nur in einer nicht-brennbaren und beispielsweise metallischen Schale auf. «Ansonsten sollte das Ladegerät bei Smartphone, Tablet und Co. für genügend Sicherheit sorgen, dass das Gerät nicht überladen wird. «Dafür muss man allerdings nur Herstellerteile oder jene von verifizierten Dritten verwenden.»