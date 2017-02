Doch wie sehen das die Bürgerlichen? Für SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Thomas Burgherr ist klar: «Der Bund ist in der Pflicht, eine neue, mehrheitsfähige und verständlichere, nicht überladene Vorlage auszuarbeiten. Zuvor seien mit Parteien und (Wirtschafts-)Verbänden Gespräche zu führen. Und, so Burgherr: «Die Linke muss eigene Vorschläge machen. Die Bürgerlichen selbstverständlich auch.» Erste Vorschläge der SP, etwa für eine höhere Dividendenteilbesteuerung, lehnt Burgherr ebenso vehement ab («die KMU brauchen dieses Geld, um es in Arbeitsplätze zu investieren!»).

Bei der Kapitalgewinnsteuer anzusetzen, wäre ebenfalls «ein No-Go». Laut dem SVP-Präsidenten sollen weder die KMU noch die natürlichen Personen den Preis bezahlen. Das sonntägliche Resultat zeige ein Misstrauen gegen die Elite, «die macht, was sie will, wie bei der Masseneinwanderungsinitiative». Die neue Vorlage müsse transparent sein und dürfe nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass da noch Hintertürchen bestünden. Eine Gegenfinanzierung könnte «in einer Minimierung des Ausgabenwachstums bestehen, dann könnte man das gesparte Geld dafür einsetzen», so Burgherr.