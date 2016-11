Es gibt einige, die Hürzeler verteidigen. Maria Bitterli weist auf Folgendes hin: "Hürzeler hat nicht die Aktion verboten, sondern den ORT." Tatsächlich hat der Bildungsdirektor den Schülern die Aktion auf den Kanti-Arealen untersagt.

Wieder andere versuchen mit Wortspielen und Analogien ihren Unmut auszudrücken. Andi Meier: "Wie viel Bildung steckt eigentlich in einem Bildungsminister?" Oder Daniel Käser: "Erdogan lässt grüssen." Ähnlich sieht es auch Patrick Wagner: "Was kommt als nächstes? Unliebsame Schüler verhaften wie in der Türkei?"

Das Thema wird auch Hürzeler weiter beschäftigen. Am kommenden Dienstag wollen die Lehrer vor dem Grossratsgebäude protestieren.