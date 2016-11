Das Nein zur Ausstiegsinitiative fiel im Aargau mit 63 Prozent klar aus. Noch am meisten Sympathie zeigte der Bezirk Rheinfelden mit 47 Prozent Ja-Stimmen. Die Stadt Rheinfelden sagte hauchdünn Ja. Das gilt auch für Oberhof und das Städtchen Kaiserstuhl an der Grenze zu Zürich. Ansonsten gab es lauter Nein. Am wuchtigsten fiel dieses wie erwartet in den AKW-Standort- und Nachbargemeinden aus. Zu 90 Prozent Nein stimmte Leibstadt. In Leuggern, Böttstein, Döttingen, Tegerfelden sowie in Mandach (Bezirk Brugg) und ganz knapp in Würenlingen (Bezirk Baden) resultierten Nein-Anteile von 80 Prozent und mehr.