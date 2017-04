Sie sind Holzunternehmer, genauer Eigentümer eines Hobelwerks: Sylvia Flückiger und ihr Mann Hanspeter. Entsprechend ist ihr vor fünf Jahren erstelltes Haus, das in einem wunderschönen naturnahen Garten am Ufer der Suhre steht, aus Holz gebaut. «Wir sind Hölzige durch und durch, das wunderbare Material fasziniert uns immer wieder», sagt Flückiger lachend, «einzig der Keller ist gemauert.» Im Haus riecht es nach Arve. Ein Lieblingsholz der SVP-Nationalrätin und Präsidentin des Dachverbandes der Holzkette «Lignum».

«Das Herz soll bei Arven-Geruch automatisch langsamer schlagen, das steigert das Wohlbefinden», sagt sie, womit wir beim Thema wären: Dem Vorwurf, sie kämpfe für Schweizer Holz und habe in ihrem Haus Tropenholz verbaut. «Dass mir das aus heiterem Himmel von einem Zürcher Verlagshaus vorgeworfen wurde», habe sie schon verärgert.

Vor allem die Art und Weise, wie sie völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt worden sei. Denn seit Beginn ihrer politischen Karriere hat sich Sylvia Flückiger für die Förderung des Wirtschaftswaldes und vor allem auch für den Brotbaum der Holzindustrie, die Fichte (Rottanne) eingesetzt.

FSC-zertifiziert

«Ja, die Fassade besteht aus umwelt- und sozialverträglich angebautem und geerntetem Sipo, einem Tropenholz aus Kamerun. Wir beziehen dieses Holz für unser Geschäft über den Fachhandel, und es ist FSC-zertifiziert.» In der Regel komme es für besonders langlebige Terrassenböden zum Einsatz. An sich eigne es sich aber auch für Fassaden. Denn eine Fassade müsse witterungsbeständig sein, was Sipo in idealer Weise ist.