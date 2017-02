Nur einen Tag, nachdem der umstrittene Elternbrief von Gesamtschulleiter Louis Isenmann publik geworden ist hat die Kreisschulpflege Mutschellen reagiert. «Die Schulpflege und der Gesamtschulleiter haben sich am Freitag, 24. Februar zur Aussprache getroffen», heisst es in einer kurzen Medienmitteilung. Schulpflegepräsidentin Astrid Winkler kündigt ausserdem «zu Handen der Eltern eine Richtigstellung des vom Gesamtschulleiter verfassten Briefes» an.

Isenmann hatte in seinem Schreiben fälschlicherweise behauptet, aufgrund von Sparmassnahmen des Kantons sei die Klassenstunde gestrichen worden. Um die – aus seiner Sicht nötige – Klassenstunde weiterhin anbieten zu können, bat er alle Eltern der Sekundar- und Realschüler, ihre Kinder für das Wahlfach Ethik und Religionen anzumelden.

Das kantonale Bildungsdepartement bezeichnete das Vorgehen des Gesamtschulleiters als klaren Versuch, geltendes Recht zu umgehen. Die Schulpflege müsse deshalb die Anmeldung für die Wahlfächer korrekt wiederholen.

Schulleiter entschuldigt sich

Dies tut die Schulpflege mit ihrem Elternbrief, der am Montag verschickt werden soll, wie Astrid Winkler sagt. Das heikle «Buebetrickli» hat für Louis Isenmann Konsequenzen. Die Schulpflege kündigt eine personalrechtliche Massnahme gegen den Gesamtschulleiter an. Welcher Art diese ist, lässt Winkler auf Nachfrage unbeantwortet.

Anzunehmen ist, dass es sich um eine sogenannte Vereinbarung handelt, also die mildeste Massnahme. Dabei könnte die Schulpflege dem Schulleiter beispielsweise vorgeben, sie künftig über möglicherweise heikle Elternbriefe zu informieren. Möglich wären grundsätzlich auch schärfere personalrechtliche Massnahmen wie eine Mahnung oder die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wie Sascha Giger, Sprecherin des Bildungsdepartements, auf Anfrage sagt.

Ob die Schulpflege von Isenmanns Versuch wusste, an zusätzliche Lektionen zu kommen, ist offen. Eine entsprechende Frage der az beantwortete Schulpflegepräsidentin Winkler nicht. In der Mitteilung heisst es, der Gesamtschulleiter entschuldige sich für die Art und Weise seines Vorgehens. Dies lässt darauf schliessen, dass die Schulpflege vorgängig nicht informiert war und der Schulleiter eigenmächtig handelte.

Support vom Schulleiterverband

Philipp Grolimund, Co-Präsident des kantonalen Schulleiterverbandes, verteidigt seinen Kollegen. «Wie weit die Werbung für ein Wahlfach gehen kann, ist sicher Ermessenssache», sagt er. Ob Isenmann tatsächlich eine Rechtsumgehung versucht habe, sollte laut Grolimund rechtlich sauber abgeklärt werden. Bisher stünden sich unterschiedliche Meinungen gegenüber.

Dass ein Schulleiter bei den Eltern Werbung für ein Wahlfach mache und dies inhaltlich begründe, sei ein übliches Vorgehen. Philipp Grolimund hält aber fest: «Wenn Eltern die Anmeldung für ein Wahlfach unterschreiben, muss davon ausgegangen werden, dass dies ihr ausdrücklicher Wunsch und Wille ist. Sollten sie in irgendeiner Weise dazu einen Druck der Schule fühlen, sollen sie deswegen bei der Schule vorstellig werden und auf keinen Fall unterschreiben.»

Weiter betont der Co-Präsident des Schulleiterverbandes, der Elternbrief möge «inhaltlich teilweise falsch und in der Formulierung unglücklich sein», er zeige aber ein Grundproblem auf. Die Schule müsse immer mehr Aufgaben im erzieherischen Bereich sowie bei der Sozialisierung und Lebensberatung übernehmen.

«Dies reicht bis hin zur Lösung von schwierigen Sozialproblemen wie Mobbing, übermässigem Medienkonsum, Überbehütung und Verwahrlosung – und dazu werden Ressourcen gekürzt», kritisiert Grolimund. Ständig müssten die Schulen ausserdem weitere Themen und Unterrichtsinhalte in die bestehenden Fächer integrieren. Dies bedeute konkret nichts Anderes, als dass die Unterrichtszeit für das eigentliche Fach schrumpfe.