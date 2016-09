Die Nachstellung der legendären Produkte war aber gar nicht so einfach. Harderer sagte 2009 in einem Interview mit dem «Arbeitsmarkt»: «Es gab nicht einen einzigen Bauplan, für keines der Spielzeugmodelle.» Keine Serie sei wie die andere gewesen, so Harderer.

Dank der Hilfe der Lenzburger Bevölkerung kann Harderer heute die bekanntesten Spielzeuge der Schweiz in einer Fabrik in St. Gallen nachstellen. Die Lenzburger kramten im Jahr 2007, nach mehreren Aufrufen Harderers, alte Kataloge und Spielsachen aus ihren Estrichen hervor und stellten sie dem Ostschweizer zur Verfügung.

Dank den Lenzburger lebt Wisa Gloria also weiter - zwar nicht mehr in Lenzburg, aber immerhin in St. Gallen.