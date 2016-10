Nachdem die Geschäftsleitung der FDP am Montagabend einstimmig entschieden hat, für den zweiten Wahlgang auf Franziska Roth von der SVP zu setzen, wartet alles auf den Entscheid der CVP. Die drei Parteien wollen nämlich den noch offenen fünften Regierungssitz aus ihren Reihen besetzen, um damit einen zweiten links-grünen Sitz zu verhindern.

Links-Grün wird sich diese Woche aller Voraussicht nach auf SP-Nationalrätin Yvonne Feri einigen.

Was macht also jetzt die CVP? Oder: Wie wertet die CVP den FDP-Entscheid? CVP-Präsidentin Marianne Binder war weder am Montagabend noch am Dienstagmorgen für eine Stellungnahme erreichbar.

Offiziell werden die CVP-Delegierten am Mittwochabend entscheiden, wenn sie sich im Salzhaus in Brugg zur ausserordentlichen Delegiertenversammlung treffen werden.

Das sagten die Parteipräsidenten am Montagabend - vor dem FDP-Entscheid: