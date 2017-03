Zwei Tage nach dem Farbanschlag auf das Grossratsgebäude in Aarau ist die Fassade gereinigt worden. Viel gebracht hat es nicht, denn die Schriftzüge blieben sichtbar. Auch die deutlichen Worte der Aargauer SVP sind noch nicht vergessen. Die Partei machte am Samstag in einer Mitteilung die Bundeshauptstadt für die Sprayereien am Grossratsgebäude verantwortlich. Die Stadt Bern, welche «dieses linke Pack seit Jahren duldet und in einem rechtsfreien Raum, genannt Reitschule, züchtet» solle sich beim Kanton Aargau offiziell entschuldigen. Auch Benjamin Giezendanner, Grossratspräsident und Hausherr des Gebäudes, forderte eine Entschuldigung und sagte in Trump-Manier: «Wir werden die Rechnung nach Bern schicken – das zahlt sicher nicht der Kanton Aargau.»

In der Bundeshauptstadt sorgen diese Aussagen für Kopfschütteln. Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) will auf die Forderung aus dem Aargau gar nicht erst eingehen. Er sagt auf Anfrage nur so viel: «Zu so einer irrsinnigen Aussage nehme ich keine Stellung.»