Letzten Sommer hat die Regierung einen Vorschlag unterbreitet, mit dem man ihres Erachtens für rund 300 000 Franken Aufwand pro Jahr 5 bis 7 Millionen Franken jährlich hätte sparen können. Sie wollte die Spitäler verpflichten, alle Behandlungen, die ambulant möglich sind, ambulant zu erbringen. Dies wurde im Grossen Rat heiss diskutiert und abgelehnt. Jetzt kommt die Diskussion wieder auf, weil der Kanton heute sogar grössere Defizite befürchtet als bisher, und weil Nachbarkantone in diese Richtung gehen.

In Basel diskutiert man, ob der Kanton ambulant mögliche Behandlungen nur noch zahlen soll, wenn sie ambulant erbracht werden.

Luzern ändert eine Praxis per 1. Juli (vgl. Box).

In Zürich ist eine Gesetzesrevision unterwegs.

Ob dieser Auflistung wird Urs Niffeler, Leiter Abteilung Gesundheit im aargauischen Gesundheitsdepartement, fast etwas wehmütig: «Wir haben dies damals als erster Kanton vorgeschlagen, und sind im Grossen Rat gescheitert. Die Massnahme wird in der Task Force Gesundheitskosten gewiss wieder diskutiert», sagt Niffeler.

Fachlich-sachlich sei die Massnahme gangbar, ist er überzeugt: «Es besteht ein wissenschaftlich anerkanntes Potenzial. Studien zeigen zudem, dass bei privat versicherten Patienten ein ambulant möglicher Eingriff häufiger stationär vorgenommen wird, während er bei Allgemeinversicherten mehr ambulant erfolgt. Das zeigt nicht nur Fehlanreize bei der Finanzierung, sondern auch, dass gewisse Eingriffe gut ambulant möglich sind.»

Zudem bestätige das Bundesamt für Gesundheit das Potenzial dieser Massnahme, und dass die Kantone die Kompetenz dafür haben. Befürchtungen vor einer Überadministrierung, weil eine staatliche Stelle die Einhaltung sicherstellen müsste, teilt er nicht: «Bei uns überprüfen zwei Personen Rechnungen der Spitäler mit einem 600-Millionen-Franken-Volumen, das geht.»

Auch die Befürchtung, man fände keine kompetenten Ärzte, sei unbegründet: «In einer Vorevaluation haben sich damals sehr gut qualifizierte Ärzte gemeldet, die das gern gemacht hätten.» Man habe zudem nur 40 Prozent des ambulanten Potenzials ausschöpfen wollen. Niffeler ist überzeugt: «Ambulant vor stationär wird sich früher oder später etablieren.»

«Es muss in diese Richtung gehen»

Unterstützung erhält er vom Spitalarzt und SP-Grossrat Jürg Knuchel. Er hatte sich im Parlament für den von der damaligen Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli eingebrachten Vorschlag stark gemacht: «Ich bin froh, dass er wieder kommt, es muss in diese Richtung gehen», sagt Knuchel. Ambulant mögliche Eingriffe solle man nur noch dann stationär vornehmen, wenn dies medizinisch nötig ist, etwa wenn jemand Blutverdünner hat. In so einem Fall müsse das auch künftig zwingend so möglich sein. Knuchel: «Das Patientenwohl steht absolut zuoberst.»

Bei solchen planbaren Eingriffen müsse zuvor dann aber die Kostengutsprache von einer Fachperson beim Kanton beurteilt werden, wie es die Regierung vorgeschlagen hatte. Er plädiert dafür, gemeinsam mit den Spitälern eine Liste solcher Eingriffe zu erstellen. Wenn man so spare und weniger Betten benötige, dürfe man die dann natürlich nicht anderweitig füllen, sondern müsse sie schliessen, so Knuchel – wie es das Kantonsspital Aarau im Februar aus Spargründen mit 17 Betten gemacht hat.

«Ambulant vor stationär» sei grundsätzlich richtig, sagt der CVP-Gesundheitspolitiker und Vorstandsmitglied des Spitalverbandes, André Rotzetter. Dieser Prozess sei unaufhaltbar im Gang. Dass heute oft noch stationär statt ambulant behandelt werde, sei aber eine Folge finanzieller Fehlanreize, die nur der Bundesgesetzgeber beheben könne. Man dürfe nicht bloss Kosten hin- und herschieben, mahnt er. Grund seiner Besorgnis: An stationäre Behandlungen zahlt der Kanton 55 Prozent, bei ambulanten zahlt die Krankenkasse allein.

Dass der Kanton an Spitäler heute so viel zahlt, sei eine gewollte Folge der neuen Spitalfinanzierung. Rotzetter: «Damit wurden die Krankenkassen massiv entlastet. Doch keine hat die Prämien gesenkt. Wo ist all das Geld geblieben?»

Rotzetter lehnt «eine bürokratische Massnahme», die der Kanton vorgeschlagen hatte, nach wie vor ab. Ein Grund ist, «dass beim Kanton ein Büroschreibtischarzt entscheiden würde, ob jemand stationär behandelt werden darf oder nicht». Das käme nicht gut, der Beamtenapparat würde aufgebläht, es würde noch teurer und es käme zu medizinischen Fehlentscheiden, ist er überzeugt. Für ihn ist klar: «Die medizinische Entscheidung, welchen Weg man wählt, muss absolut zentral bleiben, nicht der Kostenaspekt.»

Task Force soll Liste erstellen

Ja zur Stossrichtung «ambulant vor stationär» sagt auch der SVP-Gesundheitspolitiker und Grossrat Clemens Hochreuter. Er ist für eine einheitliche Finanzierung stationärer und ambulanter Eingriffe, um Fehlanreize auszumerzen. Und er würde es begrüssen, wenn die Task Force Gesundheitskosten einvernehmlich eine Liste von Eingriffen erstellen würde, die nur noch ambulant erfolgen sollen. Das mache volkswirtschaftlich Sinn, da ambulante Eingriffe günstiger sind, wobei das Wohl der Patienten zuoberst stehe, betont Hochreuter wie alle anderen auch.

Doch er fragt sich, was der Kanton mit den gesparten Mitteln machen würde: «Wenn er die eingesparten Gelder woanders ausgibt, dann merkt der Bürger von den Einsparungen im Gesundheitswesen nichts. Denn die vermehrten ambulanten Eingriffe müssen von der Krankenkasse bezahlt werden, was die Krankenkassenprämien erhöht und die Prämienzahler belastet. Deshalb sind beim Kanton die Entlastungen im Gesundheitswesen in Form von Steuersenkungen an die Steuerzahler zurückzugeben.»