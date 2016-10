Fünf Kinder und Erwachsene hat ein streunender Hund auf dem Schulhausplatz in Unterentfelden attackiert und ihnen Beissverletzungen an Armen und Beinen zugefügt. Das war im März. Am Dienstag nun hatte sich der Grosse Rat mit den Auswirkungen des Vorfalls zu beschäftigen. Der Grund: ein Postulat von Lilian Studer.

Die EVP-Grossrätin fordert darin, die Liste der Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial um den Bullmastiff zu erweitern – die Rasse jenes Hundes also, der für die Beiss-Attacke im März verantwortlich war. Lilian Studer sagte während der Ratsdebatte: «Der Bullmastiff ist alleweil ein Hund mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial.» Die Liste habe auch einen präventiven Charakter, da sich die Besitzer dadurch vorgängig gut überlegen müssten, welchen Hund sie sich anschaffen möchten. «Erweiterte Anforderungen dürfen deshalb gestellt werden. Dazu ist diese Liste ja da», sagte Studer.