Mit dem vergangenen Jahreswechsel endete auch die lange Karriere des Metzgerpaars Margrith und Paul Mühle. Die positive Nachricht: Mit dem jungen Ehepaar Regula (23) und Peter Bleicher (28) konnten «hungrige» Nachfolger gefunden werden, welche bereit sind, die «Mühle-»Geschäftsphilosophie weiterzuführen und eigene Ideen einzubringen.

Nach 70-jähriger Geschäftstätigkeit übergaben per 1. Januar 2017 die Ehepaare Heidi und Otto Mühle (Hauptfiliale in Härkingen) und Margrith und Paul Mühle (Filiale vis-à-vis Bahnhof in Aarburg) ihr Geschäft an Regula und Peter Bleicher. Die Metzgersleute, die drei Jahre lang in Cham ZG ein Fleischfachgeschäft führten, freuen sich auf die Herausforderung.

Paul Mühle sagt: «Wir suchten nach einer nachhaltigen Lösung, um das Werk, das unsere Eltern mit viel Fleiss und Herzblut aufgebaut haben, am Leben zu erhalten. Ich denke, dass uns mit der Wahl des Ehepaares Bleicher ein optimaler Wurf gelungen ist.

Anzumerken ist, dass die Suche ein paar Jahre dauerte.» Während das Geschäft mit Wohnhaus in Härkingen vom jungen Ehepaar Bleicher, das dort eine Familie gründen will, käuflich erworben wurde, ist mit der Filiale in Aarburg ein Pachtvertrag abgeschlossen worden. Paul Mühle wird dort weiterhin temporär anzutreffen sein.

Seiner Zeit stets voraus

1947 gründete Otto Mühle die Mühle-Metzg in Härkingen. Als er 1972 bei einem Autounfall ums Leben kam, führte seine Familie das Unternehmen weiter. Früher als geplant, im Jahre 1972, war die Reihe an Otto Junior und dessen jüngerem Bruder Paul, in den Betrieb einzusteigen.

1980 folgte der letzte logische Schritt: Das Bruderpaar übernahm von der Mutter den Betrieb. Seither waren die Rollen klar verteilt. Otto Mühle war zuständig für die Produktion, das Catering und den Betrieb in Härkingen, seine Gattin Heidi zeichnete für Laden und Engros-Verkauf verantwortlich. Paul Mühle mit der 1969 eröffneten Filiale in Aarburg und Gattin Margrith mit der Administration bildeten die andere Hälfte des erfolgreichen Familienbetriebes.

Und das Erfolgsrezept? Mühles hatten stets die nötige Risikobereitschaft, um Innovatives und Notwendiges vor der Konkurrenz anzupacken. Oder wie es Paul Mühle ausdrückt: «Wir waren immer früh am Ball und betrieben schon Catering, als diese Dienstleistung noch kaum ein Begriff war.»

Ein weiteres Beispiel für die Weitsicht: Mühles stiegen 1986 als eines der ersten Fachgeschäfte bei «Porco fidelio» ein, und zwei Jahre später ebenso in Sachen «Natura Beef». «Es konnte mit diesen Tierfabriken nicht so weitergehen» weiss Paul Mühle zu erzählen.

Kunde darf kritisch sein

Dass die Leute spätestens seit dem BSE-Skandal – unter dem die Mühles aus genannten Gründen weit weniger stark litten, als viele Berufskollegen – wissen wollen, woher das Fleisch stammt und wie die Tiere gehalten werden, begrüssten Otto und Paul Mühle damals und heute hundertprozentig.

«Der Konsument hat das Recht, kritisch zu sein, wenn er einkaufen geht. Er soll aber auch fair sein und die Kreativität des Metzgermeisters honorieren.» Mit einem Lächeln im Gesicht ergänzt Paul Mühle: «Wir wollten nie einen Krämerladen, sondern ein Fleischfachgeschäft mit Spezialitäten.»

Diese Kundenwünsche konnten dank Fleiss, Freude am Berufsstand und grossem Fachwissen in all den Jahren in Taten umgesetzt werden. Besonders freut ihn die Tatsache, dass die Filiale in Aarburg mit Esther Baumann (neu), Thanh Van (bisher) und ihm zusammen weitergeführt wird.