Ein Traumjob?

Ich bin ausgebildeter Ökonom, habe mich für das Wirtschaftsstudium entschieden. Da ich mich jetzt mit Ökonomie beschäftigen darf, ist es gewissermassen ein Traumjob. Wenn Sie fragen, ob ich als Kind schon am Computer sitzen und Daten analysieren oder lieber Lokiführer werden wollte, dann ist es doch eher Letzteres (lacht).

Wie fällt Ihre Prognose für das erst wenige Tage alte Jahr aus?

In wirtschaftlicher Hinsicht bin ich verhalten optimistisch. Für die Schweiz sieht es nach einem Wachstum von leicht über 1,6 Prozent aus. Das ist angesichts der Probleme mit der Mindestkursaufhebung ein optimistischer Ausblick. Auch weltweit zieht die Konjunktur wieder an.

Und in Bezug auf den Aargau?

Die Situation ist ähnlich wie gesamtschweizerisch. Positiv im Aargau ist, dass er zu den attraktivsten Kantonen zählt. Das hat die jüngste Regionalstudie gezeigt, in welcher der Aargau neu auf dem dritten Platz der Standortattraktivität für Firmen liegt. Der schwache Euro wird für den Export und als Grenzkanton auch im Einkaufstourismus wichtiges Thema bleiben.

Ziemlich genau vor zwei Jahren hob die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs auf. Ist der Frankenschock überwunden?

Ich denke, die Ausgangslage ist nach wie vor angespannt, speziell in der Exportindustrie und im Tourismus. Man muss aber auch sehen, dass 2016 in Bezug auf den Export aller Voraussicht nach ein Rekordjahr war. Das zeigt auch auf, wie gut die Exportindustrie auf den starken Franken reagiert hat.

Die Frankenstärke ist eine häufig gehörte Klage von Unternehmerseite. Wie viel davon ist berechtigt, wie viel Jammern?

Seit 2000 ist der Franken gegenüber allen Handelspartnern gewichtet um 60 Prozent stärker geworden. Innert 16 Jahren einen derart grossen Kostennachteil wettmachen zu müssen, ist anspruchsvoll. Deshalb kann man keinesfalls von Jammern sprechen. Aber nicht alle Branchen sind gleich stark betroffen. Für eine Firma, die in einer Nische operiert und etwas bietet, das nur sie kann, ist die Situation natürlich nicht gleich schlimm wie für ein Unternehmen, das beispielsweise einen Hauptkonkurrenten im südbadischen Raum hat.

Ein grosses Thema sind die Negativzinsen. Bis jetzt sind Sparer noch nicht davon betroffen. Wird sich das künftig ändern?

Ich gehe nicht davon aus, dass die Einführung von Negativzinsen für KMU und private Sparer bei den Banken ein Thema wird. Wenn sich an der Ausgangslage fundamental nichts ändert, wird das auch so bleiben. Im Gegenteil: Zumindest in den USA sieht es eher nach Zinserhöhungen aus. Das heisst zwar noch nicht, dass die Negativzinsen in der Schweiz wegfallen. Aber der Druck sinkt und die Entwicklung geht in die richtige Richtung.

Dann könnten die Negativzinsen bald Geschichte sein?

Ich sehe noch keine Aufhebung der Negativzinsen im 2017. Das würde mich positiv überraschen.

Diese Woche sind die neuen Arbeitslosenzahlen bekannt geworden: 12'000 Personen im Aargau sind ohne Arbeit. Lässt sich diese Zahl reduzieren oder müssen wir uns damit abfinden?

Damit sollte man sich nie abfinden. Vor allem dann, wenn die Arbeitslosen aus Branchen kommen, die in einem Strukturwandel sind, ist es wichtig, dass die betroffenen Personen gezielt mit Weiterbildungs- und Schulungsangeboten unterstützt werden. Für das Jahr 2017 rechnen wir nicht mit steigenden Arbeitslosenzahlen.

Ist die Industrie 4.0, also die Digitalisierung der Produktion, eher eine Chance oder eine Gefahr?

Die Unternehmen müssen diese Entwicklung als Chance begreifen. Dieser Megatrend lässt sich auch im Aargau nicht aufhalten. Es ist klar, dass die Industrie 4.0 kommen wird. Positiv stimmt mich, dass die Schweiz, aber auch der Aargau über optimale Startvoraussetzungen verfügen. Wir haben nach wie vor eine grosse industrielle Basis. Wir haben sehr gut ausgebildete Leute, Top-Forschungseinrichtungen und kapitalkräftige Unternehmen, die investieren können. Mit anderen Worten: Wer soll es packen, wenn nicht die Schweiz?