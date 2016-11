«Der Nachrichtendienst muss einschreiten»

Geht es nach den Politikern im Kanton Aargau, soll man dem deutschen Vorbild auch hierzulande folgen. «Das ist eine radikale Gruppierung», ist der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart überzeugt. Gegenüber dem Regionalsender Tele M1 erklärt er: «Die Vereinigung ruft zur Gewalt auf. Darum sollte man sie verbieten.»

Auch Irène Kälin, grüne Grossrätin und Islamwissenschaftlerin steht der Gruppierung «Die wahre Religion» skeptisch gegenüber. «Wenn solche Gruppierungen sich zu fundamentalistischen und kriminellen Vereinigungen wandeln, muss der Nachrichtendienst einschreiten», so Kälin.

«Verfassungswidrige Bewegung»

Ein Verbot der Gruppierung beschneide die Religionsfreiheit nicht, findet die Aargauer CVP-Präsidentin Marianne Binder. Diese müsse nämlich in jedem Fall mit dem Rechtsstaat vereinbar sein. Binder: «Es ist eine verfassungswidrige Bewegung mit fundamentalistischem Gedankengut. Darum müssen wir auch in der Schweiz rechtliche Grundlagen prüfen, um diese Gruppierung zu verbieten.»

Schliesslich unterstützt auch Sektenexperte Hugo Stamm ein Verbot der salafistischen Vereinigung in der Schweiz. «Auch in unserem Land werden radikale Tendenzen beobachtet», erklärt Stamm im Telefoninterview mit Tele M1 und fügt an: «Wir müssen Signale aussenden, dass wir diese Tendenzen unterbinden möchten.» (luk)