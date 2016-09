Prominente als Wahlhelfer

Ganz traditionell setzt Maya Bally auch auf prominente Unterstützung. So trat sie am Wirtschaftsanlass der BDP bei Rivella in Rothrist mit alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf auf und wird von alt Ständerätin Christine Egerszegi (FDP) empfohlen. Prominenz ist auch bei anderen Parteien beliebt: Franziska Roth (SVP) liess sich beim Wahlauftakt mit den beiden Bundesräten Maurer und Parmelin fotografieren, bei der CVP kam Parteipräsident Gerhard Pfister zum Wahlauftakt, bei der SP hielt Ständerätin Pascale Bruderer am Parteitag eine Ansprache.