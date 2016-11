Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend um etwa 20.30 Uhr auf der Oltnerstrasse in Aarburg. In einem Opel fuhr ein Mann vom Städtchen her in Richtung Olten und wollte die Kreuzung bei grüner Ampel passieren.

In diesem Moment näherte sich überraschend ein weisses Auto, dessen Lenker das Rotlicht missachtet haben musste. Zwar konnte der Opel-Fahrer die Kollision mit dem anderen Auto verhindern, prallte dann aber gegen einen Beleuchtungskandelaber.

Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6'000 Franken. Inzwischen war der unbekannte Lenker des weissen Autos samt einer Beifahrerin ohne anzuhalten in Richtung Olten weitergefahren.

Die für den Fall zuständige Kantonspolizei in Reinach (Telefon 062 765 50 00) sucht den unbekannten Lenker und Augenzeugen.