Bereits im Vorfeld ihres Amtantritts hat Franziska Roth betont, wie sehr sie sich über das Militär als Teil ihres Departements freue.

So zeigte sie sich bei der Entlasssungsfeier der Armeeoffiziere am letzten Mittwoch in ihrer Ansprache tief beeindruckt von der Leistung der anwesenden Armeeoffiziere, die im Durchschnitt 828 Diensttage geleistet haben. Das zeuge von viel Engagement, Motivation und Durchhaltewillen. «Wir brauchen Leute wie Sie. Leute wie Sie mit Ihren Erfahrungen und Ihren Fähigkeiten braucht es in unserem Land.»