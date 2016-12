Am Mittwochabend noch stand der Mörder von Rupperswil laut Augenzeugen am Spielfeldrand eines C-Junioren-Fussballmatches in der Region, am Donnerstag dann wurde er von der Polizei verhaftet.

Gemäss az-Recherchen handelt es sich um den 33-jährigen Schweizer Thomas N. (Name der Redaktion bekannt). Thomas N. hat laut der Polizei keine Vorstrafen. Er wohnte in einem Haus in Rupperswil, knapp 500 Meter von jenem Tatort entfernt, wo er am 21. Dezember vier Menschen kaltblütig die Kehle durchgeschnitten hatte. An der Eingangstür zu N.s Wohnhaus klebte gestern Nachmittag das Siegel der Kantonspolizei Aargau.