Vergangene Woche provozierte CVP-Präsident Gerhard Pfister, indem er zur Verteidigung des Abendlandes aufrief. Dem «Blick» sagte er: «Die Schweiz ist ein christliches Land. Dazu sollten wir wieder stehen.» Wer in der Schweiz lebe, müsse die christlichen Werte anerkennen, so Pfister. Darauf reagierte gestern der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth: Der Islam sei Teil der Schweiz, sagte er in der «Schweiz am Sonntag». Deshalb soll dieser den christlichen Kirchen gleichgestellt und an den Universitäten gelehrt werden.