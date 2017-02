«Kinder einfach machen lassen»

Iris Bichsel ist Präsidentin der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirks Zofingen und Vizepräsidentin der AGG. Sie begleitet das Projekt «Kinder in Bewegung» von Beginn an. Bichsel sagt, die Kinder hätten so tolle Ideen, man müsse sie einfach machen lassen.

Und genau das ist das Ziel des Projekts: die Kinder sollen sich frei bewegen können beim Spielen, kreativ sein und Neues ausprobieren. «Mehr Bewegung heisst hier aber nicht mehr Sport», sagt Bichsel. Es brauche wenig, um die Kinder zu fördern. Spielgruppenleiterin Silvia Glauser sagt: «Die Kinder brauchen ein bewegungsanregendes Umfeld.» Das Wichtigste sei, dass die Kinder frei entscheiden könnten, wie sie ihre Ziele erreichen. Das heisse nicht, dass man keine Grenzen setze. Aber die Grenzen sollten nicht zu eng sein.

Glauser gibt bei ihren Besuchen ihr Wissen weiter und zeigt ihren Kolleginnen, wie sie mit einfachsten Mitteln die Bewegungsvielfalt der Kinder fördern können. Grâce spricht zu Hause Französisch und Portugiesisch, Baran Kurdisch. Die beiden haben kein Problem, sich mit den anderen zu unterhalten.

Integration ganz nebenbei

Alle sechs Kinder spielen und bewegen sich ganz selbstverständlich zusammen. Die gesprochene Sprache sei in dem Alter noch gar nicht so wichtig, sagt Glauser. So gelingt auch die sprachliche Integration ganz nebenbei. Nach dem Spielen singt Silvia Glauser mit den Kindern das Aufräumlied: «Ufruume, ufruume, jetzt isch es Ziit. Lueged was alles umeliit.» Die Kinder werden ganz still. Sie räumen die Holzeisenbahn weg, die Leitern und Bretter, die Kastanien und Tannzapfen und singen leise mit: «Alles muess versorget sii. Alles, alles, gross und chli.»