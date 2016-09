Sie suche lieber Kompromisse, das sei das Einzige, was Kanton und Land weiterbringe. Sie sei eine, die bereit sei, genau hinzuschauen und die richtigen Fragen zu stellen. Ein früherer Chef sagte jeweils zu ihr: «You are a pain in the neck» – sie sei ein Schmerz im Nacken, und das meinte er bei einer Projektleiterin als Kompliment.

Das Regierungsratsamt habe viele Ähnlichkeiten mit dem, was sie als Projektleiterin gemacht habe. Hinzu komme einzig, dass man im Fokus der Öffentlichkeit stehe und es immer eine Gruppe gebe, der man es nicht recht machen könne. «Aber damit muss man umgehen können.»

Bei der Bildung ist aus Ballys Sicht inzwischen genug gespart. Sie sagt: «Ich bin der Meinung, dass Bildung eine Staatsaufgabe ist. Denn bei einer Privatisierung laufen wir Gefahr, in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu rutschen.» Bei den Flüchtlingen gebe es einen Prozentsatz, den eine Gesellschaft und eine Wirtschaft vertrage. «Wichtig ist, dass sich Flüchtlinge anpassen, als Gegenleistung zu unserer Hilfe.» So, wie es ihre irische Grossmutter getan hatte, als sie in London einen Zürcher kennenlernte und mit ihm in die Schweiz kam.