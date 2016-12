Genau dies ist einer Kollegin der beiden Bezirksschülerinnen Melina Urech und Sophie Rindlisbacher passiert. "Im Gesamtschnitt hat sie eine Note von 5,4 – nur in Mathematik ist sie ungenügend", erklärt Melina Urech gegenüber der az. "Wenn sie an die Kanti gehen wollte, müsste sie wegen dieser einen Note eine Aufnahmeprüfung absolvieren", kritisiert Sophie Rindlisbacher. Die Mitschülerin sei jedoch nicht die einzige Betroffene: "In unserer Klasse gibt es zwei solche Fälle und in den Parallelklassen, die wir angefragt haben, kommt es noch öfter vor", so Melina.

Die Stadt Aarau soll sich einsetzen

Das Departement Bildung, Kultur und Sport begründet die neue Regel mit dem Wegfall der Bezirksschulabschlussprüfung (BAP): "Diese hatte eine leicht selektive Wirkung auf die Übertritte an die Mittelschulen." Die BAP fand dieses Jahr zum letzten Mal statt. Damit die Ansprüche für einen prüfungsfreien Übertritt an eine weiterführende Schule gleich bleiben, müssen die Schüler in den Kernfächern Deutsch und Mathematik nun eben eine genügende Note mitbringen. "Die Stärkung der Kernfächer widerspiegelt deren grundlegenden Bedeutung für eine allgemeine Studierfähigkeit", schreibt das Departement. Die Inhalte der beiden Fächer seien für viele Studiengänge zentral.