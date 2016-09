Letzten Freitag hat die Staatspolitische Kommission (SPK) des Nationalrats der Öffentlichkeit einen «Inländervorrang light» für die Umsetzung der vom Volk 2014 gutgeheissenen SVP-Masseneinwanderungsinitiative unterbreitet. In der Kommission wird dieser Vorschlag mit 13 : 9 Stimmen mitgetragen, also relativ knapp.

Kritik kommt von links und rechts. Die SP wird sich in den parlamentarischen Beratungen (wie schon erfolglos in der Kommission) für mehr flankierende Massnahmen einsetzen. Dies bestätigt SP-Nationalrat Cédric Wermuth in unserer Umfrage unter Vertretern der in der grossen Kammer repräsentierten Aargauer Parteien.