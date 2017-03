Die Empfangsdame spielt in ihrer Freizeit in einer Theatergruppe mit. Nicht auf den grossen Bühnen der Welt; eher Feld-, Wald-, Wiesen-, Laientheater. Trotzdem nimmt die Empfangsdame die Sache äusserst ernst. Ob Hexe, Geliebte, Krankenschwester oder schrullige Alte, sie spielt ihre Rollen bis in die Haarwurzel.

Die gelebten Personen helfen der Empfangsdame auch bei ihrer Arbeit im Medienhaus: Kommt eine Mitarbeitende mit blutigem Finger an den Empfang, pflastert die Empfangsdame fürsorglich. Ruft ein verärgerter Abonnent an, weil seine Zeitung, bei Wind und Schneegestöber, drei Minuten zu spät im Briefkasten gelandet ist, dann schaut sich die Empfangsdame kurz um. Sie schaut, ob der Chef nicht hinter ihr steht. Ist die Luft rein, brilliert sie schon mal mit Passagen ihrer ehemaligen Rolle als böse Hexe.

Das Spiel mit den Masken macht Freude. Als Empfangsdame wechselt man sie im Minutentakt. Denn die Geschichten, die an einen herangetragen werden, sind sehr unterschiedlich. Erzählt ein Mitarbeitender von den Schwierigkeiten mit seiner behinderten Tochter, ist die Anteilnahme gross. Berichtet die Lernende von der erfolgreichen Präsentation ihrer Semesterarbeit in der Schule, freut man sich mit. Dennoch bleibt ein gesunder Abstand zwischen Anteilnahme und echter Betroffenheit. Die Maske schützt.

Bestimmt tragen andere Mitarbeiterinnen, die Geschäftsführer, unsere Besucher, Handwerkerinnen und die Leserschaft zwischendurch auch ihre Masken. Man kann es gut oder schlecht finden. Wichtig ist einzig, dass es Momente gibt, wo man die Masken ablegen kann. Schutzlos, dafür echt.