Es gibt unter den Beobachtern des Aargauer Politikbetriebs eigentlich niemanden, der daran zweifelt, dass der Wettinger Gemeindeammann Markus Dieth den CVP-Sitz im Regierungsrat verteidigt und nach den Wahlen im Oktober die Nachfolge von Finanzdirektor Roland Brogli antreten wird.

Und zwar traut man ihm trotz der rekordhohen Zahl von 14 Kandidatinnen und Kandidaten zu, die Wahl auf Augenhöhe mit den Bisherigen Stephan Attiger (FDP), Urs Hofmann (SP) und Alex Hürzeler (SVP) bereits im ersten Wahlgang zu schaffen, während das Rennen um die Nachfolge der Grünen Susanne Hochuli trotz nominell erdrückender Überlegenheit der SVP ziemlich offen scheint.

Mann aus den Bergen

Obwohl ursprünglich ein Bündner, in Davos aufgewachsen, gehört CVP-Kandidat Dieth wahrscheinlich zu den am tiefsten mit dem Kanton verwurzelten und am besten vernetzten Aargauer Politikern überhaupt. 1992 liess er sich hier nieder, 2001 bis 2005 war er Einwohnerrat in Wettingen, seit 2006 Gemeinderat und seit 2008 hauptamtlicher Ammann der zweitgrössten Gemeinde des Kantons, seit 2009 Grossrat und 2015 Grossratspräsident.

Dazu ist Dieth auch Präsident des Regionalplanungsverbands Baden Regio und er präsidiert die Präsidentenkonferenz aller Aargauer Regionalplanungsverbände. In dieser Funktion nahm und nimmt er eine Schlüsselposition in der Umsetzung so heikler Projekte wie der Anpassung der Raumplanung an das neue Bundesrecht oder der Aufteilung des Kantons in Asylregionen für die Standortwahl künftiger Grossunterkünfte für Asylbewerber ein.

Glücksfall für die CVP

Da sind Verhandlungsgeschick und Überzeugungsarbeit gefragt, das sind keine einfachen Missionen, auf denen man sich die Lorbeeren wie von selber holt. Dem CVP-Kandidaten kommt dabei sicher eine Eigenschaft zugute, die in der Politik von unschätzbarem Wert ist: Abgesehen davon, dass er offenbar etwas kann, schafft man es einfach fast nicht, ihn nicht zu mögen – Dieth kann es mit allen.

Der Mann ist mit Garantie weder fehlerfrei noch politisch gänzlich unbestritten. Aber kann sich jemand daran erinnern, dass es jemals eine wirklich ernst- oder boshafte Attacke gegen ihn gegeben hätte? Eben. Dieth ist für die gebeutelte Aargauer CVP so etwas wie Pascale Bruderer und Urs Hofmann für die ansonsten nicht weniger gebeutelte SP: ein echter Glücksfall.