Nervös sei er gewesen am Sonntagmorgen, wie eigentlich vor jeder bisherigen Wahl. Doch ein bisschen mehr als sonst habe «das Herzli schon böbberlet», so der amtierende Wettinger Gemeindeammann und Aargauer Grossrat.

Jetzt ist er mit 61'890 Stimmen in den Aargauer Regierungsrat gewählt worden. «Gewaltig! Ein super Gefühl», so Dieth in einem ersten Interview mit «Tele M1» im Grossratsgebäude in Aarau.