Was war das Eindrücklichste, das Sie bisher erlebt haben?

Schwierig zu sagen. Ein Einsatz vor Ort ist immer sehr emotional. Es gibt viele Bilder, die man nicht mehr so schnell vergisst. Gut erinnern kann ich mich zum Beispiel an eine Frau, der ich am Mittelmeer aus einem Boot geholfen habe. Sie war schwanger im achten Monat und fiel an Land sofort in Ohnmacht. Wir wollten sie ins Spital bringen, konnten aber nicht, weil sie sich vehement wehrte: Sie hatte Angst, dass man sie danach nicht mehr weiterziehen lassen würde. Sie war bereit, ihr Ungeborenes der Flucht zu opfern.

Sie haben Anfang Jahr im Rahmen der Aktion «#SafePassage» sichere Fluchtrouten gefordert. Warum?

Damit könnte man Tausende Menschenleben retten und das Schleppergeschäft eindämmen. Mit der jetzigen Politik wird dieses gefördert. Ich habe Männer gesehen, die hatten noch eine Drainage im Rücken: Sie hatten für die Überfahrt mit einer Niere bezahlt.

Warum gibt es bislang keine sogenannt sicheren Routen?

Weil die Menschen im Westen Angst haben, dass dann lauter Terroristen kämen. Dabei kommen die schon jetzt nicht zu Fuss, sondern sind entweder schon hier aufgewachsen oder fliegen mit gefälschten Papieren ein.

Derzeit wird vor allem diskutiert, wie Flüchtlinge integriert werden sollen. Was denken Sie darüber?

Wenn wir die Leute jetzt nicht integrieren, haben wir in zehn Jahren ein Riesenproblem. Integration ist eine umfangreiche Arbeit und ein langer Prozess. Es gibt aber auch simple, sehr gut umsetzbare Lösungsansätze, die das Mammutprojekt Integration sehr gut unterstützen können. Etwa ein Gotti-Götti-System. Ganz pragmatisch: Sich treffen, Natelnummern austauschen und schauen, was sich ergibt. Ein Flüchtling braucht primär eine einheimische Bezugsperson, um Deutsch zu lernen und Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Wir alle können einen kleinen Beitrag leisten.