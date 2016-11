Freiwillige Helfer wurden festgenommen

Die Erfolgsstory von Marit Neukomms Hilfsprojekt «Volunteers for Humanity» begann vor ziemlich genau einem Jahr. Neukomm sah einen Facebook-Aufruf von einer Person aus Zürich, welche Hilfsgüter für Flüchtlinge suchte. Die Oberentfelderin fackelte nicht lange und unterstützte die Aktion.

Weil der Aufruf unerwartet viele Menschen erreichte, mussten die Hilfsgüter mit einem Lastwagen-Konvoi zu den Bedürftigen gebracht werden. Neukomm meldete sich freiwillig und reiste für drei Tage an die serbisch-ungarische Grenze.

«Es war wahnsinnig eindrücklich. Es kam mir vor wie im Zweiten Weltkrieg», sagt Neukomm. Die ungarische Polizei schleuste die Flüchtlinge in der Nacht durch das Land, damit die Bevölkerung möglichst wenig mitbekam. «Die Menschen mussten in Reih und Glied in einer Kolonne laufen.»

Neukomm schlief nur zwei bis drei Stunden pro Tag. Sie vergass sogar, auf die Toilette zu gehen. Erst als sie nach drei Tagen wieder nach Hause reiste, habe sie ihre Eindrücke verarbeitet. «Ich weiss bis heute nicht, wie ich nach Hause kam. Ich habe auf der Heimfahrt nur noch geweint.»