In den letzten Jahren hat die Kirschessigfliege, ein aus Japan eingeschleppter Schädling, in den Aargauer Rebbergen beträchtliche Schäden verursacht. Die nur wenige Millimeter grossen Tiere stechen in die Trauben und legen dort ein Ei ab. In den verletzten Beeren bildet sich Essig, und es droht Fäulnis. An der Versammlung des Branchenverbandes Aargauer Wein orientierte Dominique Mazzi von der Forschungsanstalt Agroscope zum Stand der Forschung über die Kirschessigfliege. Fazit: Eine hundert Prozent sichere Lösung gibt es nicht. Es werde immer eine Reihe von Massnahmen nötig sein, um grösseren Schaden zu verhindern. Der Weinbau müsse mit dem Insekt leben lernen, selbst ein kompromissloser Einsatz von Pflanzenschutzmitteln könnte ihr Auftreten und die damit verbundenen Schäden nie gänzlich verhindern.

Frostnacht im April 2016

Grundsätzlich rechnen die Weinbauern im Aargau mit einem guten Jahrgang 2016. Dies trotz einer Frostnacht am 28. April, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vorkam. In tieferen Anbaulagen erfroren vor knapp einem Jahr die Rebenknospen. Von Mai bis Juli gab es dann Unmengen an Niederschlägen. August und September waren hingegen trocken und warm. Die Bauernregel «Der Herbst macht den Wein» habe sich bestätigt, erste Abfüllungen hätten fruchtige Weiss- und vollmundige Rotweine ergeben. Degustieren lassen sich diese an den Tagen der offenen Weinkellertüre, die am 29./30. April und am 1. Mai in Betriebe aus allen Rebbaugebieten des Kantons stattfinden.

Dass Aargauer einen feinen Gaumen haben, wenn es um Weine geht, zeigte sich kürzlich. Drei Teams der Weinfreunde-Sektionen Zofingen, Zurzach und Baden haben sich an einer regionalen Ausscheidung mit 13 Mannschaften aus den Kantonen Aargau, Schaffhausen und Luzern in Baden für den nationalen Final der Schweizerischen Vereinigung der Weinfreunde qualifiziert. Im theoretischen Teil mussten die Teilnehmer 24 Fragen aus den Bereichen Weinbau, Rebsortenkunde, Geografie und Weinbereitung beantworten. In einer Blinddegustation waren dann sechs Schweizer und drei ausländische Weine nach Sorte, Herkunft und Jahrgang zu benennen. (rb/H.P.W.)