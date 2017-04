Er merkt, dass man sich Sorgen um ihn macht. Eigentlich, erzählt Fischer, sei er ja ein fröhlicher, lebensbejahender Mensch. Das habe er auch in seinem neuen Leben sein wollen. «Aber ich war halt in dieser Turnerblase, und dann machte es Plopp. Ich war frei. Und das machte mir höllisch Angst.» Langsam traut er sich heraus. In die Natur, nur spazieren. Zuerst allein. Dann mit dem, was schon viele Dämonen vertrieben hat: Notizblock, Stift. «Ich hockte an der Bünz und schrieb einfach. Stundenlang.» Schritt für Schritt, Text für Text habe er wieder Kraft geschöpft, schreibt Autorin Katrin Sutter im Buch.

Allmählich realisiert Fischer: Es gibt ein Leben nach dem Turnen. Und die erste Anfrage dafür ist schon da. Noch vor dem Rücktritt hatte er für eine Abendunterhaltung im deutschen Paderborn zugesagt. Singen, Turnen, Akrobatik. Er muss proben, anständig essen. Geht zurück in die Halle, in der alles begann: Niederlenz, regionales Leistungszentrum, aufgebaut einst vom Vater. Auf der Bühne in Paderborn ist Fischer nervös wie nie. Doch der Auftritt gelingt. Standing Ovations. Und Lucii hat wieder Tränen in den Augen. Es sind Freudentränen. Back right now.