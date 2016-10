Dann nimmt der Film eine entscheidende Wendung. Hier spürt man deutlich die gestaltende Hand des Regisseurs, dessen eindrückliche Bildsprache jeden Dialog überflüssig macht. Anti-Held Urs, der bisher als Lonely Urs unterwegs war, trifft endlich Menschen: bei der Linde von Linn, in der Stadt, am Markt. Wir freuen uns mit ihm, denn alles wird gut. Wir sind gerührt, so gerührt, dass wir den Epilog gar nicht mehr richtig wahrnehmen: Denn da steht Urs in Bremgarten und richtet sich direkt an uns Zuschauer. Und er tut dies mit einem raffinierten technischen Kniff: Bisher war nur seine Stimme aus dem Off zu vernehmen; doch das Schlussfeuerwerk spricht Protagonist Urs direkt aus der Szene. Wir sind dermassen überrascht und überwältigt, dass die Botschaft verloren geht. Aber das spielt gar keine Rolle, was gibt es denn da noch zu sagen? Wir wissen es ja längst: Da spricht ein hoffender Mann zu uns.

Deshalb: Wer es noch nicht getan hat, unbedingt den Film anschauen!