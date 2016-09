In Leibstadt wurde am Montag mit 30,5 Grad nochmal die Hitzemarke geknackt. Etwas weniger zeigte das Quecksilber in Möhlin (28,6), Würenlingen (28,3) und Aarau (28,2) an.

Bis Mittwoch soll es gemäss Wetterdienst «meteonews» so bleiben. Örtlich können es durchaus wieder 30 Grad werden, für Mitte September ungewöhnlich warm.

Am Donnerstag schlägt das Wetter dann aber um. Nach einer kurzen Föhnphase sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad.