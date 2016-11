«In den Text eintauchen»

Hürzeler erklärte, die Fachdiskussion über die Kompetenzen, Können und Wissen müsse und wolle er den Fachleuten überlassen. Christine Davatz bestätigte, dass in der Berufsbildung kompetenzorientierte Bildungsgänge längst die Regel sind; die Volksschule müsse Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten. «Ich befürchte, dass die Lehrpersonen nicht genau wissen, was sie machen sollen», sagte Walter Herzog, für ihn sind die Beschreibungen der Lernziele nicht präzis und gelegentlich auch zu metaphorisch: «Schülerinnen und Schüler können in einen Text eintauchen»; nannte er als Beispiel. Zudem sei für ihn unklar, wie die Bewertung der schulischen Leistungen erfolgen solle.

Die Unzufriedenheit mit dem Lehrplan 21 hatte im Aargau zur Initiative geführt. Bildungsdirektor Hürzeler erwähnte, dass man Ronge zur Mitarbeit an der Verbesserung des Entwurfs eingeladen habe; das Komitee aber habe die Mitarbeit verweigert und stattdessen die Initiative eingereicht. Ronge rechtfertigte sich: «Die Regierung hat verlangt, dass wir die Initiative sistieren. Das wollten wir nicht. Der Lehrplan 21 ist schon im Ansatz falsch.»

Uneinigkeit über Konsequenzen

Hürzeler entgegnete, auch bei einem Ja zur Initiative würde die Arbeit am Lehrplan weitergehen; die Initiative verlange nämlich bloss die Änderung von Paragraf 13 des aargauischen Schulgesetzes. Eine Änderung, die, so Hürzeler, den Aargau einengen und in die schulische Isolation zwingen würde. Harald Ronge sah das komplett anders. Für ihn ist klar, dass die Annahme der Initiative das vorläufige Ende des Lehrplans 21 bedeuten müsste.

Walter Herzog wollte sich nicht in die inneraargauische Diskussion einmischen: «Ich wohne im Kanton Bern, und das reicht mir eigentlich», sagte er diplomatisch. Aber ob die Umsetzung des Lehrplans in der Praxis funktioniere, sei für ihn höchst fraglich; es gebe dazu keine empirische Forschung.

Der genervte Bildungsdirektor

«Es nervt mich ein bisschen, dass Bildungsbashing der Volksschule zurzeit ziemlich beliebt ist», sagte Hürzeler. «Der Lehrplan 21 ist nicht an allem schuld», fuhr er fort, «zumal er im Aargau ja noch gar nicht eingeführt ist.» Er kann sich durchaus vorstellen, dass man zum Schluss kommt, dass an der Oberstufe im Aargau weiterhin die Fächer Chemie, Physik und Biologie unterrichtet werden. Was aber nichts an der Kompetenzorientierung ändern täte. Und was die Bewertung betreffe: «Es wird im Aargau auch weiterhin Noten geben.»

Einen amüsanten Schlusspunkt unter die angeregte Diskussion setze eine Lehrerin im Publikum, die Harald Ronge bat, er möge doch nochmals die Initiative etwas genauer vorstellen. (Jörg Meier)