Die Sparmassnahmen, die im Kantonsbudget für das Jahr 2017 vorgesehen sind, würden unter anderem dazu führen, dass Primarschüler pro Jahr 117 Lektionen weniger Deutsch, Realien und Musik hätten. Zusammen mit der geplanten Streichung der Halbklassenstunden ergebe das 585 Schullektionen weniger Bildungszeit im Laufe der Primarschule, erläuterte Abbassi. Zudem werde der Beruf der Primarlehrperson zu einem Teilzeitjob, weil ein Vollpensum gar nicht mehr möglich wäre. Die verfehlte Lohnpolitik führe dazu, dass immer mehr junge Lehrerinnen und Lehrer in andere Kantone abwandern.

Sparen im Kulturkanton

Aus Sicht des Lehrerverbands müsse der Aargau, der sich schliesslich Kulturkanton nenne, erst recht in die Bildung der Jugend investieren, um später zu sparen. Denn mit einer guten Schulbildung ermögliche der Staat, dass möglichst keine Jugendlichen durch die Maschen fallen. Gute Bildung führe zu besseren Perspektiven, höheren Steuereinnahmen und tieferen Sozialausgaben, führte Abbassi weiter aus.

Beat Petermann, Co-Präsident des Schulleiterverbands VSLAG, fragte rhetorisch, wo denn als nächstes noch gespart werden könne: «Im Sport?» Den könnten die Schüler ja in Zukunft im Turnverein machen. «Bei den Fremdsprachen?» Die könnten die Schüler an der Migros-Klubschule lernen. Und für die Naturwissenschaften könnten sie ihr Wissen ja einfach bei Wikipedia herunterladen. Verstehen müssten sie den Inhalt sowieso nicht mehr, sagte Petermann sarkastisch.

In weiteren Reden forderten unter anderen Franco Corsiglia vom Verband Aargauischer Schulpflegepräsidenten, Silvia Dell’Aquila vom VPOD und Walter Iseli vom Verband Aargauer Kantonspolizisten eine Ablehnung der Sparmassnahmen. Corsiglia sagte, es sei ein positives Signal, dass die grossrätliche Bildungskommission die von der Regierung vorgeschlagenen Sparmassnahmen ablehnen würde.

49 120 Unterschriften sammelte der alv bis zu dem Moment, als sie an Grossratspräsident Marco Hardmeier (SP) übergeben wurden. Ursprünglich hatte der Verband auf etwa 15 000 Unterschriften gehofft. Hardmeier bedankte sich für die «schwere Beige».

Frischer Wind für den Aargau

Am Ende des kalten Nachmittags zeigte sich alv-Präsidentin Abbassi sehr zufrieden: «Ich bin überwältigt, dass so viele Leute hier waren.» Am meisten freue sie, dass sich so viele Verbände dem Protest anschlossen – und dass auch immer mehr Eltern sich wehren würden: «Das sind alles Leute, die nicht mehr wollen, dass wir die fehlenden Steuereinnahmen mit unserer Bildung bezahlen müssen.»