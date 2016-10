Peter Wermuth ist Chefarzt Forensik der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Suizidprävention ist eines seiner Fachgebiete, sein Team beurteilt im Aargau bei Straftätern, ob sie selbstmordgefährdet sind.

Herr Wermuth, wie arbeiten Experten der PDAG im Strafvollzug?

Peter Wermuth: Von unserem Bereich Forensische Psychiatrie werden die JVA und das Zentralgefängnis Lenzburg psychiatrisch und psychologisch mitbetreut. Zu den Aufgaben gehören die Behandlung psychisch kranker Straftäter und Kriseninterventionen bei sogenannten Haftreaktionen.

Unter den Begriff Haftreaktionen dürften auch Selbstmordgedanken fallen.

Suizidalität ist ein häufiges Thema, gerade bei Untersuchungshäftlingen. Bei akuten Krisen und wenn die psychische Verfassung eines Häftlings etwa aufgrund einer suizidalen Krise äusserst schlecht ist, erfolgen auch Einweisungen zur stationären Krisenintervention auf unsere geschlossenen Massnahmenstationen.

Warum ist die Suizidgefahr im Gefängnis höher als in Freiheit?

Es trifft zu, dass die Suizidrate in Strafanstalten deutlich über derjenigen in der Allgemeinbevölkerung liegt. Die Untersuchungshaft ist in diesem Zusammenhang riskanter als der Normalvollzug. Ein Aspekt sind die Belastungen durch die freiheitseinschränkenden Massnahmen an sich. Je nach vorheriger Lebenssituation kann dieser Einschnitt zu mehr oder weniger starken Anpassungsproblemen führen. Das restriktive Regime der Untersuchungshaft kann diesen Effekt verstärken.