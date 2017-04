Fast zwei Monate lang war es nach der emotionalen Abstimmung über die Lehrplan-Initiative ruhig an der Lehrplanfront. Das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) konnte ungestört mit der Erarbeitung der Grundlagen des neuen Aargauer Lehrplans beginnen, der auf der Basis des Lehrplans 21 beruht, aber an die kantonalen Bedürfnisse und Verhältnisse angepasst wird. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2020/21 geplant.

Kochen wird unwichtig

Doch nun tritt mit den Aargauer Landfrauen eine Gruppierung an die Öffentlichkeit, von der man eine Einmischung in schulpolitische Angelegenheiten wohl kaum erwartet hätte. Konkret geht es um den Fachbereich «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt», der bisher ganz schlicht «Hauswirtschaft» hiess. «Die Landfrauen setzen sich seit Jahren für den praktischen Unterricht in den hauswirtschaftlichen Fächern ein», sagt Lotti Baumann, die Präsidentin des aargauischen Landfrauenverbands. Der Basis-Lehrplan 21 weise aber genau in die andere Richtung: Der neue Fachbereich «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» sei völlig theorielastig; selbstständiges praktisches Arbeiten sei höchstens noch in Ansätzen verlangt.