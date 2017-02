Als Bundespräsident Kaspar Villiger am 14. Mai 2002 nach der Eröffnungsfeier der Expo 02 vor der Kamera des Schweizer Fernsehens stand, sagte er: «Zu einer Expo gehört natürlich auch die Entstehungsgeschichte. Und das ist ein bisschen schweizerisch. Denn immer, wenn wir ein Problem haben, streiten wir. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Weil diejenigen, die kritisieren, zwingen diejenigen, die etwas tun wollen, dazu, das wirklich immer wieder gut zu überlegen, genügend Kraft zu entwickeln, und am Schluss hat man dann etwas Schönes gemacht und hat Freude daran und ist stolz darauf. Aber jetzt hoffen wir natürlich auch, dass das Wetter gut wird.»

Mit dem Schreiben einer neuen Expo-Entstehungsgeschichte wurde vielleicht begonnen. Obwohl der Trägerverein von «Svizra27» den Begriff Expo bewusst nicht verwendet – «er wäre zu wenig umfassend», sagte Co-Initiant Thierry Burkart am Freitag in Brugg. Der neu gegründete Verein «Svizra27» präsentierte dort seine Idee einer Landesausstellung im Jahr 2027 in der Nordwestschweiz. Gesucht sind jetzt Ideen aus der Bevölkerung zum Thema «Die Arbeitswelt».

Im Baselbiet wurde im vergangenen Sommer auch die Idee einer Landesausstellung in der Nordwestschweiz diskutiert. Ein politischer Vorstoss wurde aber zurückgezogen. Die Baselbieter Regierung hatte sich skeptisch gezeigt. Sie erachtete «die Chancen als gering, die Bekanntheit oder allgemein die Attraktivität der Region langfristig zu erhöhen». Eine weiteres Projekt scheiterte in der Ostschweiz vor einem halben Jahr an der Urne.

Olympia Sion 2026 als Vorbild?