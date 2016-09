2,5 Millionen Franken zahlte der Kanton Aargau in den letzten Jahren durchschnittlich an Subventionen für Sanierungen an denkmalgeschützten Bauten aus. Im neuen Sparpaket ist vorgesehen, per 1. Januar 2017 die kantonalen Beiträge um 20 Prozent zu reduzieren. Reto Nussbaumer sagt, ihm sei klar, dass es Sparmassnahmen brauche, und dass auch die Denkmalpflege davor nicht gefeit sei. Er sagt aber auch: «Eine Kürzung in diesem Bereich wäre schade, der Gebäude wegen.» Es handle sich um nachhaltige Ausgaben, um die man noch in 20, 30 oder gar 100 Jahren froh sein werde. Der Leiter der Denkmalpflege sieht pragmatisch in die Zukunft: «Wir arbeiten mit dem, was wir haben, und helfen nach wie vor so gut, wie wir können.» (rio)