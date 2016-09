Eine ausserordentliche alv-Delegiertenversammlung beschloss am Mittwochnachmittag in Aarau einstimmig, die Protestkundgebung zu organisieren. Der Verband will der Politik klar machen, dass die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Abbaumassnahmen "unverantwortlich" sind. Die Demonstration wird voraussichtlich am 8. November stattfinden.

An der Versammlung im Grossratsgebäude nahmen mehr als 130 Delegierte teil. In einer Aussprache wurde klar, dass die Verärgerung an der Basis gross ist. Das Sparen führe zu einem Leistungsabbau, hiess es.

Nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinden würden sparen. Die Bildung werde ausgehöhlt, sagte ein Lehrer. Die Volksschule müsse gut bleiben.

Abbau der Qualität befürchtet

alv-Präsidentin Elisabeth Abbassi sagte, die Bildung werde an die Wand gefahren. Die Streichung von Lektionen führe zu weniger Bildung, grössere Klassen führten zu weniger Betreuung, und die Erhöhung der Pensen führe zu weniger Qualität.

Primarlehrer sei bereits ein Frauenberuf - und er werde nun wegen des Abbaus zu einem Teilzeitjob. Wenn der Grosse Rat den Vorschlägen des Regierungsrats zustimme, so handle das Parlament "kriminell", sagte Abbassi. Dafür erntete sie Applaus.

Es sei ein Novum, dass der Kanton die Pflichtstunden an der Volksschule reduzieren wolle, betonte Beat Petermann, Co-Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter (VSL).