Bald stehen die Festtage vor der Tür. Vom Hausarzt alter Schule erwartete man an diesen Tagen Erreichbarkeit, im Fall der Fälle seinen Einsatz zum Wohl seiner Patientinnen und Patienten. Das gilt auch für die Tierärztin, für den Tierarzt.

Im Bereich Kleintiere, da klappt der Notfalldienst. Nicht mehr aber flächendeckend bei jenen Veterinärmedizinern, die sich den Nutztieren annehmen. «Das ist ein gesamtschweizerisches Phänomen, welches vor der Region Zofingen nicht haltgemacht hat», wie Meisterlandwirt und SVP-Grossrat Christian Glur sagt.

Nur Tierklinik in Staffelbach

«Im Bezirk Zofingen gibt es eigentlich nur noch die Tierklinik 24 in Staffelbach, welche sich Nutztieren annimmt», stellt Glur fest. «Aber in einem Grenzbezirk zu Luzern, Bern und Solothurn findet man den Tierarzt in einem benachbarten Kanton. Ich persönlich habe einen Tierarzt aus Langenthal.» Laut der Homepage von «Swissbeef» weist der Glur-Hof in Glashütten, der 495 Meter über Meer liegt, einen Tierbestand von rund 150 «Munis», 300 Mastschweinen und zwei Eseln aus.

Betriebstierarzt ist Pflicht

Egal in welchem Kanton, es sei so, dass ein grosser Mangel bestehe. Dies bestätigten ihm Gespräche mit Tierärzten aus verschiedenen Regionen: «Wenn heute eine Stelle als Nutztierarzt besetzt werden muss, meldet sich kaum jemand.» Wenn ja, dann überwiegend Tierärzte aus dem Ausland.

Der Grund dafür liege an der zum Teil schweren körperlichen Arbeit. Zum Beispiel beim «Abkalben» (Geburtshilfe) und natürlich in der sehr hohen Präsenzzeit. «Ich als Landwirt und angesichts der künftigen Herausforderungen in meinem Bereich», sagt Glur, «bin auf einen kompetenten Tierarzt angewiesen. Und nicht zu vergessen: «Jeder Nutztierhalter ist dazu verpflichtet, einen Betriebstierarzt zu haben.»

Die Gründe für die Malaise gleichen frappant jenen, die zum sich auch in der Region Zofingen abzeichnenden Hausärztemangel geführt haben: eine Überalterung in den Reihen der noch aktiven Viehärzte (die es generell kaum mehr gibt) und an den Universitäten unter den Veterinärmedizin-Studierenden ein Frauenanteil von 80 Prozent.

Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen wollen viele Frauen Teilzeit arbeiten, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Aus diesem Grund bevorzugen sie Gruppenpraxen mit mehreren Tierärzten, und die sind primär im Kleintierbereich zu finden.

Bei der Vetsuisse-Fakultät, der Veterinärmedizin der Universitäten Bern und Zürich, kennt man die Rekrutierungsprobleme und will handeln: «Wir sind uns dieser Problematik bewusst und wollen nun eine Gesamtanalyse über alle Bereiche durchführen (Nutztiere, Pferde, Kleintiere), welche die Bedürfnisse der Gesellschaft abdecken», sagt Andreas Zurbriggen, Dekan der Vetsuisse-Fakultät in Bern. Auf Basis der Auswertungsresultate sollen dann Massnahmen erarbeitet und gezielt umgesetzt werden.

Wenige potenzielle Kunden

Auch bei der Gesellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte denkt man über Schritte zum Gegensteuern nach und an Gruppenpraxen. Die Arbeitszeiten eines Nutztierarztes richten sich nach dem Notfalldienst, was den Beruf für Junge unattraktiv mache. Zudem würden die Tierärztinnen und -ärzte unter dem wirtschaftlichen Druck, der auf der Landwirtschaft liegt, finanziell leiden.

Es gebe immer weniger Kleinbetriebe und somit weniger potenzielle Kunden. Und auf grossen Betrieben werde jede Behandlung aus Kostengründen zweimal überlegt. Des Weiteren dürften in Zukunft Landwirte Routineeingriffe wie Enthornungen oder Kastrationen mit einem Fähigkeitsausweis selber durchführen, heisst es bei der Tierärzte-Gesellschaft.