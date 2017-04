Familie, Freunde und Bekannte nehmen Abschied von Irma Koch. Die Kult-Beizerin und Aargauerin des Jahres 2014 war am letzten Mittwoch 87-jährig im Alterszentrum Casa Güpf in Wohlen verstorben. Am kommenden Freitag findet nun in der katholischen Pfarrkirche Wohlen der Trauergottesdienst für Irma Koch statt. Dies geht aus der Todesanzeige hervor, die in der Ausgabe der Aargauer Zeitung vom Mittwoch erscheint.

Sie sei in der Casa Güpf "liebevoll umsorgt" verstorben, nach "kurzer, schwerer Krankheit, die sie vorbildlich und tapfer" angenommen habe.