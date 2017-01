Das Ziel ist klar: Familie und Beruf sollen besser vereinbar sein. Doch den Weg dorthin lässt das neue Kinderbetreuungsgesetz offen. Demnach sind die Gemeinden verpflichtet, «den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der Primarschule sicherzustellen». Was das konkret bedeutet, ist nicht geregelt. Das verschafft den Gemeinden bei der Umsetzung einen grossen Spielraum.

Bis spätestens zu Beginn des Schuljahres 2018/19 muss das neue Angebot bereitstehen. Allerdings dürfte die Umsetzung viele der 213 Gemeinden vor Schwierigkeiten stellen – wie sich an einer Info-Veranstaltung der Aargauer Gemeindeammänner-Vereinigung am Mittwochabend in Suhr zeigt. Das Interesse ist gross, die Organisatoren tragen Stuhlreihe um Stuhlreihe in den Bärenmattesaal. Aus dem ganzen Kanton sind Gemeindevertreter angereist, um sich zu informieren und zu diskutieren. Und es wird deutlich: Viele Fragen sind offen, viele Gemeinden wissen noch nicht, wie sie den gesetzlichen Auftrag erfüllen sollen.

Starthilfe vom Bund

«Das Gesetz ist für Gemeinden eine grosse Herausforderung», sagt Amanda Wildi von der Fachstelle Kinder und Familien, die den Gemeindevertretern bei der Umsetzung beratend zur Seite steht. Ihre Kollegin von der Fachstelle, Esther Elsener, beruhigt die Anwesenden insofern, als sie an das grosse, bereits bestehende Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung im Aargau erinnert – 62 Tagesstrukturen, 176 Kitas, 58 Mittagstische. «Wir beginnen nicht auf der grünen Wiese, es ist schon einiges da.»

Dennoch kommen auf die Gemeinden neue Aufgaben zu, so müssen sie etwa Anforderungen an die Qualität festlegen und deren Einhaltung später auch kontrollieren. Wenn über 200 Gemeinden über 200 Qualitätsstandards erarbeiten würden, mache dies wenig Sinn, sagt Elsener. Deshalb empfiehlt die Fachstelle, die erarbeiteten Standards auf ihrer Website zu übernehmen. Möglich ist auch, dass sich mehrere Gemeinden zusammenschliessen, um das Angebot zu organisieren, wie das schon jetzt in einigen Regionen gemacht wird. Elsener: «Diese Beispiele zeigen, man muss nicht alles selber machen, sondern kann auch auf Bewährtes und auf Kooperationen zurückgreifen.»