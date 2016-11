Kein Trump-Fan ist Dominik Berchtold. Aber auch der CEO des Heizköper-Produzenten Zehnder aus Gränichen spürte, als er vor zwei Wochen im Raum Boston amerikanische Unternehmer traf, «grosse Sympathien» für den Republikaner.

Nun mag das natürlich daran liegen, dass Trump die inländischen Produzenten mit höheren Markthürden schützen will. Berchtold beunruhigt ein solches Abschottungs-Szenario jedoch nicht allzu sehr. 2015 machte seine Gruppe rund sieben Prozent des Umsatzes in den USA.

«Wir sind dort in den letzten Jahren gewachsen und wir gehen von weiterem Wachstum aus», sagt er. Der Grund für die Zuversicht trotz möglicher Handelshemmnisse: Die Zehnder Gruppe beschäftigt in den USA aktuell rund 250 Mitarbeitende in zwei Fabriken und stellt die meisten Produkte, die auf dem US-Markt vertrieben werden, auch dort her.

Zehnder produziert in den USA

Denn ganz neu ist die Trump-Rhetorik nicht. Schon in den letzten Jahren sei «der amerikanische Footprint und US-Made immer wichtiger geworden», so Berchtold. Einen Teil der Produktion hat die Zehnder Gruppe deshalb bereits in der Vergangenheit von China in die USA verlegt, wo ausserdem auch die Produktionskosten gesunken sind.

Ein paar dunkle Wolken sieht Berchtold trotzdem aufziehen. Einerseits will Trump die Ölindustrie stärker fördern, was den Anreiz, energieeffiziente Systeme wie jene der Zehnder Gruppe einzusetzen, verringern würde. Andererseits bedient die Gruppe aus den USA heraus auch den kanadischen Markt.

Eine Einschränkung des freien Handels würde sie deshalb ebenfalls zu spüren bekommen. Die wichtigste Frage sei aber jene nach den Auswirkungen von Trumps Wahl auf die Weltkonjunktur, so Berchtold. Er selber erwartet, dass diese langfristig «eher negativ» sein werden. Für Prognosen sei es aber noch zu früh.