Wie die Mutter . . .

. . . so die Töchter: Im Sommer 2015 wurde öffentlich, dass Yvonne Feri ihre damals auch schon 24-jährige Tochter Celina kritisiert hatte, weil die sich ihrer Meinung nach unvorteilhaft auf Facebook präsentiert hatte. Celina blieb cool und erklärte dem «Blick» gegenüber, nicht nur die Mutter würde ihre Töchter bei der Kleiderwahl beraten und allenfalls kritisieren, umgekehrt sei dies genauso der Fall. Dass das keineswegs nur eine unverbindliche Floskel war, zeigte sich gestern in Wettingen: Bevor Mutter Yvonne Feri nach Aarau in den Grossratssaal aufbrechen durfte, wurde sie von den beiden Töchtern kritisch begutachtet – und befolgte dankbar und folgsam die töchterlichen Tipps. (jm)

Abwechselnd im Naturama und im Grossratskeller verfolgte Daniel Hölzle die Wahlen mit. Der Grünen-Präsident musste lange selbst um seinen Verbleib im Rat bangen. «Ich habe gebibbert», gab er nach dem Wahlkrimi zu. Bis zum Schluss rechnete Hölzle mit einem Sitzverlust seiner Partei. Einem Parteikollegen gegenüber habe er gar schon sein Beileid

zur Abwahl bekundet. Zu voreilig, wie sich bald darauf herausstellen sollte. Die Grünen konnten ihre zehn Mandate retten. (Mbü)