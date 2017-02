Heute sind Michael, Nina und ihre sechs Gspänli in der Tagesklinik aufgeregt. Besuch von der Zeitung gibts nicht jeden Tag. Betreuerin Anja Schimak sagt: «Ich find’ das super, dass ihr alle so mega schnell am Tisch wart. Aber ich wär’ froh, wenn ihr noch die Hände waschen geht.» Niemand widerspricht. Alle wissen, dass auch das mit Filzstift festgehalten wurde.

Momentan ist die Jüngste 7-jährig, der Älteste 14. Die Tagesklinik ist eine Zwischenlösung: Wenn es zu Hause oder in der Schule nicht mehr geht, ein stationärer Klinikaufenthalt aber nicht oder nicht mehr nötig ist. Wer hier am Tisch sitzt, tut das freiwillig, muss sich aber vorher angemeldet haben. Am Morgen das Handy abgeben, die Klinikschule besuchen, Therapiesitzungen absolvieren.

Auch die az darf nicht ohne Auflagen reinschauen. So exklusiv der Einblick ist, so eng ist auch die Begleitung von Chefarzt Stephan Kupferschmid (40). Es geht um Patienten, ihr Schutz ist das Wichtigste. Sie haben Essstörungen, Verhaltensprobleme, Ängste. Depressionen, Suizidgedanken, Selbstverletzungen. Psychische Erkrankungen bei Kindern sind häufiger, als man denkt. Nach aktuellen Studien sind 20 Prozent aller Kinder belastet, 10 Prozent konkret behandlungsbedürftig.

Temporäre Geschwister

Die Mithilfe am Mittagstisch ist Teil der Behandlung. In der Fachsprache heisst das: Milieutherapie. Kupferschmid: «In einer Psychiatrie waren die Patienten früher oft auf dem Zimmer, wurden für Therapien rausgeholt, das Essen wurde auf Tabletts serviert. Das möchten wir nicht. Wir möchten ein Milieu haben, das die Kinder fördert und fordert. Ihnen Ämtli zumutet, Regeln zumutet. Ein normales Milieu, in dem sich auch Kinder ohne psychische Probleme entwickeln könnten.»

Von einem chromstählernen Servierwagen werden Porzellanschüsseln mit farbigen Plastikdeckeln gehoben und im Kreis herumgereicht. Nina sagt: «Das sieht gut aus heute. In meinen Skiferien habe ich die ganze Zeit das Gleiche gegessen.» Ein Bub fragt: «Darf ich in der Zeitung Thomas heissen?» Er sagt, am Anfang habe er auch gedacht, «wo ich denn hier gelandet bin, aber dann habe ich gemerkt: es ist ja gar nicht so schlimm.» Nach zweieinhalb Monaten auf der Stationären konnte Thomas in die Tagesklinik wechseln. Er kommt jeden Tag mit dem Zug, und bald kann er wieder in seine alte Schule.

35 Jahre Erfahrung verbaut

Céline erzählt einen nicht druckreifen Witz. Alle lachen, inklusive Chefarzt. Dieser betont, man wolle «bewusst kein Familienersatz sein», aber es soll eine «entwicklungsfördernde Umgebung» sein. In der Theorie können ältere Patienten für jüngere temporäre Geschwister sein. Am Tisch bei den Kindern, die nichts von der Theorie wissen, tönt das so: Paolo fragt Thomas, ob er wisse, wer Cola Zero erfunden habe. Thomas: «Werum fröget ihr mich immer sönig Sache?» Paolo: «Will du gross bisch.» – «Aber ich bi kein Lehrer!» – «Doooch. Alli wo gross sind, sind Lehrer.»

Während die Kinder Siesta machen, bevor um 14 Uhr die Schule wieder beginnt, nimmt uns Kupferschmid mit auf einen Rundgang. Er sagt: «Es ist schon ein Traum, ein solch tolles neues Gebäude zu kriegen.» Genau genommen war es das Abschiedsgeschenk seines Vorgängers. Jürg Unger, nationale Koryphäe auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie, war bis im November 2016 Chefarzt und liess 35 Jahre Berufserfahrung in die Planung einfliessen. Hier wurde kein Haus gebaut, sondern eine Idee. Aus vier Standorten wurde einer. Neben der Tagesklinik mit 18 Plätzen gibt es eine zentrale Anmeldung, zwei Stationen für stationäre Aufenthalte mit 36 Betten, Schule, Turnhalle, Gruppentherapieräume, Aussenspielplatz. Investitionen von 17,5 Millionen Franken.