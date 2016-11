Jeder achte Mensch in der Schweiz ist im Alter von Armut betroffen. Und die Zahl steigt. Auslöser für Armut können Krankheit, Scheidung oder ein Todesfall sein, die Folgen sind Einsamkeit und psychische Probleme. Trotzdem ist Armut in der Schweiz praktisch unsichtbar, man spricht nicht darüber. Ein Gespräch über das Tabuthema mit Xaver Wittmer, Bereichsleiter Sozialberatung auf der Geschäftsstelle der Pro Senectute Aargau in Unterentfelden – der Fachorganisation für Altersfragen, die 1920 ursprünglich als Stiftung zur Bekämpfung der Altersarmut gegründet wurde.

Herr Wittmer, was bedeutet «Armut» in der Schweiz?

Xaver Wittmer: Armut ist ein relativer Begriff. Eine absolute Armut wie bei einer Dürrekatastrophe in Afrika gibt es bei uns nicht. In Ländern wie der Schweiz ist Armut nicht auf der Strasse sichtbar. Arme Leute sind alleine und haben deshalb oft psychische Probleme. Die Leute leiden darunter, dass sie nicht teilhaben können an der Gesellschaft. Das ist Armut in der Schweiz.

Weil in der Schweiz alles kostet.

Genau. Eine arme Person überlegt es sich genau, ob sie Freunde zum Abendessen einladen, ob sie ein Stück Fleisch kaufen kann. Wenn jemand nicht mehr einlädt, wird er auch nicht mehr eingeladen. Armut bedeutet in der Schweiz nicht, unter der Brücke schlafen zu müssen, dafür ist das Netz an Versicherungen und Zuständigkeiten zu eng. Armut bedeutet Einsamkeit.

Wer seinen Lebensunterhalt nicht stemmen kann, hat Anrecht auf Ergänzungsleistungen. Wie gross ist die Hemmschwelle, diese zu beantragen?

Hier stellen wir einen Generationenwechsel fest. Von älteren, hochbetagten Leuten werden Ergänzungsleistungen als Almosen angeschaut, als Betteln. Ihnen ist nicht klar, dass es eine Versicherungsleistung ist. Die jüngere AHV-Generation weiss das und nimmt sie in Anspruch als etwas, was sie zugute hat. Da gibt es tatsächlich einen Gesinnungswandel.

Also ein neues Bewusstsein darüber, was einem zusteht?

Das ist so. Die jüngeren AHV-Bezüger wissen, sich zu informieren.

Das ist ja eine gute Entwicklung.

Unbedingt. Diese Leute sind auch im

Internet agil, die wissen Bescheid.

Und die trauen sich auch, zu kommen und zu ihrer Armut zu stehen.

Genau. Für sie ist es kein Trauen mehr. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder, die Anzahl Anfragen steigt seit zehn Jahren kontinuierlich.

Verliert das Thema mit dem Generationenwechsel sein Tabu? Spricht man heute über das Armsein?

Vermutlich spricht man nicht im Sinne von «ich bin arm, ich kann mir das nicht leisten» darüber. Aber vielleicht im Sinne von «das steht uns zu» und «so muss man es machen, um diese Leistungen zu erhalten». Hier findet sicher ein regerer Austausch statt als in früheren Generationen. Dass Leute aber öffentlich zu ihrer Armut stehen, ist noch immer ein Tabu.

Warum? Im Bus beispielsweise wird auch hemmungslos über Gebrechen und Krankheiten diskutiert.

Dass man in der Öffentlichkeit nicht über Geld spricht, ist kein Altersphänomen. Auch Junge sprechen nicht über ihre Schulden. Und auch im Bus wird vielleicht über Rheuma und Grauer Star gesprochen, aber sicher nicht über ein Krebskarzinom. Das ist dann doch zu persönlich.

Weil eine finanzielle Schieflage mit persönlichem Versagen gleichgestellt wird?

Das ist ein wichtiger Punkt. Geld hat viel mit eigener Leistungsfähigkeit zu tun, demnach auch das Versagen. Wer arm ist, hat versagt, das ist fest verankert. Aber dem ist nicht so.

Was macht denn arm?

Es gibt verschiedene Armuts-Risiken: eine Scheidung, Kinder, Krankheit oder ein Todesfall. Eigentlich jedes einschneidende Erlebnis in einer Biografie. Jedes Problem, ob gesundheitlicher, sozialer oder psychologischer Natur, schlägt sich irgendwann im Portemonnaie nieder. Mit Geld haben wir ein Austauschmittel, mit dem wir sehr vieles überbrücken und Ersatzhandlungen organisieren können. Wer Geld hat, hat einen grossen Spielraum. Wer es nicht hat, kann sich keinen Ersatz besorgen.

Das heisst?

Nehmen wir das Beispiel eines Mannes, der gehbehindert ist und Treppensteigen muss, um aus dem Haus zu kommen. Hat er Geld, lässt er sich einen Treppenlift bauen, organisiert sich einen Elektrorollstuhl und ein Fahrzeug für weitere Strecken. Wer das Geld für diese Anschaffungen nicht hat, bleibt daheim, und irgendwann ist die Spitex-Mitarbeiterin der einzige Kontakt mit der Aussenwelt.

Wie viel Armut ist dem eigenen Versagen, dem Nichtwissen geschuldet?

Das Wissen ist das eine, die Bedürfnisse das andere. Es gibt Leute, die sich die Pensionskasse auszahlen lassen und über ihren Verhältnissen leben. Das ist natürlich selbst verschuldet. Aber das sind wenige. Es gibt noch immer viele Leute ohne flächendeckende Pensionskasse, weil das Obligatorium erst 1986 eingeführt wurde. Die Unwissenheit im Umgang mit Vorsorgegeldern ist eine grosse Sache, weshalb sich Pro Senectute dafür einsetzt, dass der Kapitalbezug aus der beruflichen Vorsorge eingeschränkt wird.

Kommen wir zu den Ergänzungsleistungen: Der Posten «Miete» beträgt seit 15 Jahren nur gerade 1100 Franken. Das reicht doch nicht.

Das ist ein riesiges Problem, und zwar ein politisches. Ein Vorstoss, den Posten nach oben zu korrigieren, angepasst an städtische und ländliche Gebiete, wurde vom Bundesparlament bachab geschickt. Begründet damit, dass man das im Rahmen der AHV-Revision anschauen und nicht als Einzelfall vorgängig regeln wolle. Damit hat man es auf die lange Bank geschoben. Fakt ist, 1100 Franken reichen in der Regel nicht. Es kann reichen, wenn man seit Jahrzehnten in der gleichen Wohnung lebt und keine Sanierung vorgenommen wurde. Aber es reicht nicht, wenn eine neue Wohnung bezogen werden muss. Dann lautet die Alternative meist Altersheim.

Im Gegensatz zu den Wohnkosten scheinen andere Posten der Aufstellung zu den Ergänzungsleistungen aber grosszügig berechnet. Gut 80 Franken pro Monat für Wohnungseinrichtung und Haushaltsführung scheint doch sehr viel Geld zu sein.

Eines vorneweg: Bei dieser Aufstellung handelt es sich um Erfahrungswerte, nicht um offizielle Zahlen. Mit den Fr. 80.50 pro Monat ist eine grosse Anschaffung berücksichtigt, beispielsweise eine neue Matratze. Das kostet auf einen Schlag sehr viel und solch grosse Anschaffungen, die einmal alle paar Jahre getätigt werden, werden in dieser Aufstellung mit diesem monatlichen Betrag berücksichtigt. Das sind lediglich grobe Zahlen, die alle Eventualitäten berücksichtigen. Wichtig zu wissen ist: Ergänzungsleistungen sind knapp berechnet. Wer sie bezieht, dreht jeden Rappen zweimal um.

Was erstaunt: Wem das Geld nicht zum Leben reicht und Ergänzungsleistungen bezieht, muss trotzdem Steuern bezahlen. Warum?

AHV und Ergänzungsleistungen gelten als Einkommen. Und wer Einkommen hat, muss dieses versteuern, davon ist niemand ausgenommen. Es laufen auch Diskussionen, Steuern von Sozialhilfebezügern zu fordern. Da ist das Fragezeichen noch grösser. Aber es soll helfen, das Ungerechtigkeitsempfinden zu eliminieren.

Kann man sich vor Armut schützen?

Nein. Ein gewisses Risiko gilt für uns alle. Wir wissen beispielsweise nicht, ob wir gesund bleiben. Aber es schadet sicher nicht, daran zu denken, dass irgendwann eine Zeit kommt, in der man nicht mehr so gut zwäg ist, in der man auf ein Polster angewiesen ist. Dem kann man auf Versicherungsebene entgegenwirken und vorarbeiten, damit man nicht von Dritten abhängig ist. Aber gänzlich ausschliessen kann man das Risiko nicht.

Die Pro Senectute Aargau, Fachorganisation für Altersfragen, ist in sämtlichen Bezirken mit Beratungsstellen vor Ort. In der Region sind dies die Beratungsstelle in Aarau, Reinach, Lenzburg und Zofingen. Die Beratungen sind kostenlos. Weitere Infos auf www.ag.pro-senectute.ch