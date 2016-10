In einer Woche kommt aus, wer für die nächsten vier Jahre in den Grossen Rat einziehen wird. Das Kandidatenfeld ist so vielfältig wie die Bevölkerung im Kanton Aargau. 1064 Frauen und Männer bewerben sich um einen Sitz, vom 18-Jährigen bis zur 82-Jährigen. Das Parlament soll die Bevölkerung repräsentieren – so die Idee.

Doch in der Realität sind die einzelnen Altersgruppen unterschiedlich stark vertreten. Nur gerade 10 von 140 Grossrätinnen und Grossräten sind 65 Jahre alt oder älter. Das entspricht 7,1 Prozent. Nimmt man die Gesamtbevölkerung im Aargau zum Massstab, müsste der Wert jedoch bei rund 17 Prozent liegen; bei den Stimmberechtigten machen die Personen im Pensionsalter gar rund einen Viertel aus.

«Massiv untervertreten», lautet das Urteil von Peter Haudenschild. Der 69-Jährige, der den Brugger Seniorenrat präsidierte und nun für die FDP für den Grossen Rat kandidiert, findet in der Gastkolumne für die «Schweiz am Sonntag» von letzter Woche klare Worte: «Diese Missverhältnisse müssen korrigiert werden, wenn wir eine demokratische Gesellschaft bleiben wollen.» Er fordert «eine Veralterung». Auf Nachfrage sagt Haudenschild: «Diese Forderung ist zahlenmässig längst gerechtfertigt.»

Übervertreten im Parlament seien die 40- bis 55-Jährigen. «Demnach müssten sie den einen oder anderen Sitz abgeben.» Eine Quote, die den Pensionierten eine gewisse Anzahl Mandate sichern würde, lehnt Haudenschild kategorisch ab. Er hält Aufklärung und Information für die zentralen Mittel, um den Anteil der älteren Bevölkerung in der Politik zu erhöhen. «In den Köpfen ist noch nicht angekommen, dass viele Pensionierte sehr fit und leistungsfähig sind.» Aber auch die Senioren stünden in der Verantwortung: «Viele kümmern sich zu wenig um die aktive Politik. Uns fehlen noch die guten Vorbilder.»

Das Durchschnittsalter sinkt

Der wohl bekannteste Aargauer Politiker dieser Altersgruppe ist der 74-jährige Nationalrat Maximilian Reimann. Auf ihn setzt Frederik Briner für seine Wahlwerbung. Ein Foto zeigt die SVP-Politiker am Tisch sitzend. «Zwei Senioren-Fürsprecher», steht in der Bildlegende.

Der mit 78 Jahren älteste Grossratskandidat wolle sich wie Reimann für die Interessen «unserer Bevölkerungsgruppe» einsetzen. «Reimann hat sich auf nationaler Ebene profiliert, ein Politiker wie er wäre auch auf kantonaler Ebene nötig», sagt Briner. Alle Altersgruppen müssten gleich vertreten sein, fordert der Windischer Politiker und nutzt die aktuelle Untervertretung gleich für seinen Wahlslogan: «12,5 Prozent der Aargauer Einwohner 70+ werden von einer Ü70-Grossrätin, also 0,7 Prozent des Rates vertreten.»

Gemeint ist Regula Bachmann-Steiner. CVP-Politikerin und mit 72 Jahren das älteste Mitglied im Grossen Rat. Bei den Wahlen tritt sie nicht mehr an. Das habe aber nicht mit ihrem Alter zu tun. «Nach zehn Jahren im Rat ist die Zeit für einen Wechsel gekommen», begründet sie den Entscheid. «Ich bedauere, dass die Alten nicht besser vertreten sind. Viele von ihnen sind fit, leistungsfähig und bringen grosse Erfahrung mit.» Dieses Potenzial müsse besser genutzt werden, das werde vermehrt auch eingesehen. Eine Quote lehnt sie – wie alle angefragten Politiker – ab. Nötig sei mehr Mut der Senioren, sich ein politisches Amt zuzutrauen und von den Parteien die Bereitschaft, diese anzufragen und auf ihre Listen zu setzen.