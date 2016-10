Im zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen unterstützt der Aargauische Gewerbeverband (AGV) Franziska Roth (SVP). Der Vorstand habe Franziska Roth zu einer Sitzung eingeladen; dabei habe sich Roth hervorragend präsentiert. Sie fahre einen bürgerlichen Kurs, habe sich als äusserst lernfähig erwiesen. Zudem garantiere sie, was sich der AGV wünscht: Eine bürgerliche Dominanz in der Regierung, erklärte AGV-Präsident Kurt Schmid am Donnerstagabend an der Delegiertenversammlung in Lenzburg. Der Entscheid des Vorstandes fiel mit 18 gegen 2 Stimmen deutlich zugunsten von Roth aus. Die 82 anwesenden Delegierten nahmen die Wahlempfehlung mit Applaus zur Kenntnis.